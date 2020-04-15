«Не получилось стать Абрамовичем», налоговая полиция заблокировала счета рэпера Басты

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 апреля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

Рэпер Баста задолжал государству по налогам с прибыли своих компаний, а потому сотрудники федеральной налоговой службы нагрянули в офис творческого объединения.

Инспекторы пришли с проверкой, но не обнаружили на месте ни музыканта, ни его помощников, так оно и понятно – карантин же. Однако налоговики не расстроились, а тут же заблокировали счета клуба и лейбла. Со слов сотрудников, за 2019 год компанией Gazgolder не были оплачены отчисления и налоги и на данный момент у лейбла большие финансовые проблемы. Бизнес встал, как дальше работать — непонятно.

Сам Василий пока не комментирует информацию, а скромно пытается распродать остатки в магазине одежды, вот только с покупателями сейчас совсем туго. «Когда продаешь футболки, чтобы рассчитаться с ФНС», «Зато футбольный клуб купил, Абрамович местного разлива», - комментируют новость в Сети.