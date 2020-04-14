Надежда Михалкова рассказала о знакомствах в соцсети

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14 апреля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma.pro

Надежда Михалкова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса Надежда Михалкова никогда не раскрывали тайны своей личной жизни, ни когда была замужем за режиссером Резо Гигинеишвили, ни после их развода. Сейчас Наде Михалковой 33 года.

Одна сейчас Надежда, или у нее появился возлюбленный, никто не знает. Многие молодые люди сейчас знакомятся в социальных сетях. По признанию Михалковой, и ей «бывают забавные предложения» познакомиться и встретиться. К «подкатам» в соцсети Надежда относится скептически.

Бывшая супруга режиссера Резо Гигинеишвили Надежда Михалкова давно пришла к мнению, что когда ты делишься чем-то с журналистами, потом это становится достоянием общественности с каким-то «пошлым смыслом».

После развода они поддерживают отношения ради дочки Нины и сына Ивана. А Резо уже женился на бизнесвумен Надежде Оболенцевой.