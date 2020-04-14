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Ирина Безрукова показала поздравления мужчин с ее 55-летием

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Безрукова показала поздравления мужчин с ее 55-летием
Ирина Безрукова, фото из соцсети

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова отметила день рождения, 11 апреля ей исполнилось 55 лет. Безрукова в Инстаграм опубликовала  видео с поздравлениями. В основном эту красивую женщину, которой никак не дашь ее возраст, поздравляли мужчины.

"В этом ролике только маленькая часть всего прекрасного, что мне прислали, но все ваши поздравления и тёплые слова останутся в моём сердце", - поделилась актриса. Для Безрукой в день рождения пели, читали стихи собственного сочинения.

 
 
 
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Публикация от Ирина Безрукова (@irina_bezrukova_official)12 Апр 2020 в 2:28 PDT

Безрукова считает, что она не выглядит на свой возраст и смело сфотографировалась в одном пальто, накинутом на голое тело: "Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст. Да и в моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью!"

"Ирина, в свои 55 лет вы выглядите моложе своего возраста вам можно дать 36 лет и 43 года, молодец", - пишут Безруковой комплименты. (Орфография и пунктуация сохранены).

 
 
 
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Публикация от Ирина Безрукова (@irina_bezrukova_official)10 Апр 2020 в 11:57 PDT

ИЧ

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