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Молодожены актриса и режиссер проводят медовый месяц в режиме самоизоляции

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Молодожены актриса и режиссер проводят медовый месяц в режиме самоизоляции
pexels.com

Актриса Таисия Вилкова и режиссер Семен Серзин готовились к свадьбе, но началась пандемия коронавируса. Влюбленные решили не откладывать бракосочетание, на которое к свадебную наряду им пришлось дополнить маски.

Пара расписалась в Тверском загсе Москвы.

 
 
 
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Публикация от Тася (@taisiyavilkova)29 Мар 2020 в 12:43 PDT

Как молодые, так и их гости, были в масках. Но на улице снимали защиту для фотографий.  Медовый месяц молодожены проводят дома на самоизоляции. По слухам, Таисия ждет ребенка, поэтому пара не стала переносить дату свадьбы. Медовый месяц молодожены проводят дома на самоизоляции. Вместе.
В сети появились слухи о болезни актрисы. Она написала опровержение:

«Я не в больнице и не в коме. Я дома, со мной всё в порядке. И никаких денег не лечение переводить не нужно! Аккаунт уже заблокирован. Виновных вычисляем».

 
 
 
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Публикация от Тася (@taisiyavilkova)11 Апр 2020 в 12:30 PDT

ИЧ

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