Петросян планирует посмотреть новое шоу Степаненко

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10 апреля 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Друг Евгения Петросяна сатирик Георгий Териков заявил, что юморист намерен следить за творчеством своей экс-супруги Елены Степаненко. Артистку пригласили вести новое телешоу.

Сатирик рассказал, что ему позвонил Петросян и напомнил, что Степаненко занялась работой над новой программой. «Женя вчера звонил, сказал: «У Лены выходит новое шоу, надо посмотреть», - сказал Териков.

Также он признался, что знает о новом поклоннике артистки, который моложе ее на несколько лет. Териков заявил, что дружит с юмористкой уже порядка сорока лет и считает ее прекрасным человеком. Сатирик пожелал артистке устроить личную жизнь в ближайшее время.