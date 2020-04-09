Когда известным людям заняться нечем. «Меняйся дома» - новый челлендж от звезд российского шоу-бизнеса

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

9 апреля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: cоцсети

Если вы не узнали, кто это на фото, то сообщим сразу - перед вами известный комик Михаил Галустян, только без усов и бороды. А все потому, что звездам российского шоу-бизнеса на карантине откровенно скучно – они уже не знают, чем развеселить публику и занять себя любимых. Поэтому креатив так и прет. Юморист Михаил решил запустить в массы челлендж «Меняйся дома» и сбрил усы и бороду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan)6 Апр 2020 в 6:53 PDT

Александр Овечкин принял вызов Михаила Галустяна и поучаствовал в его челлендже. Известный хоккеист с помощью своей жены полностью сбрил себе бороду и усы. А на очереди еще немало знаменитостей, желающих преобразиться на карантине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)7 Апр 2020 в 3:18 PDT

«Если распространение этого челленджа не остановить, то к концу карантина вся мужская часть российского шоу-бизнеса станет похожа на 12-летних подростков», - пишут пользователи Сети. С другой стороны, чем бы дитя не тешилось...