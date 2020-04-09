Когда известным людям заняться нечем. «Меняйся дома» - новый челлендж от звезд российского шоу-бизнеса

Если вы не узнали, кто это на фото, то сообщим сразу - перед вами известный комик Михаил Галустян, только без усов и бороды. А все потому, что звездам российского шоу-бизнеса на карантине откровенно скучно – они уже не знают, чем развеселить публику и занять себя любимых. Поэтому креатив так и прет. Юморист Михаил решил запустить в массы челлендж «Меняйся дома» и сбрил усы и бороду.
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Александр Овечкин принял вызов Михаила Галустяна и поучаствовал в его челлендже. Известный хоккеист с помощью своей жены полностью сбрил себе бороду и усы. А на очереди еще немало знаменитостей, желающих преобразиться на карантине.
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«Если распространение этого челленджа не остановить, то к концу карантина вся мужская часть российского шоу-бизнеса станет похожа на 12-летних подростков», - пишут пользователи Сети. С другой стороны, чем бы дитя не тешилось...