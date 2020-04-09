Телеведушая Аврора рассказала, как они с мужем переболели коронавирусной инфекцией

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9 апреля 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Телеведущая Аврора рассказала, как они с мужем Алексеем тяжело переболели коронавирусной инфекцией.

Аврора приняла участие в шоу "Пусть говорят" дистанционно. И как раз в тот момент, когда она рассказывала о болезни, Алексей сообщил: "Позвонили. Подтвердили положительный тест".

Аврора рассказала, как началось заболевание. По ее словам, сначала поднялась температура. 37,3 - 38,5. У самой телеведущей сильно болела спина и все тело. "Дикая ломота в теле, слабость, потеря обоняния", - назвала она симптомы. У супруга Авроры Алексея и ранее были проблемы с легкими. "У него фиброз легкого плюс бронхиальная астма. Он был в зоне риска", - пишет телеведущая.

"... в голову, как будто, забивали гвозди, а спина просто отваливалась. Температура ниже 37.3 не опускалась, иногда поднималась до 38. Слабость была такая, что больше 5 минут на ногах провести было невозможно. И самое главное - было очень страшно. Особенно по ночам", - призналась Аврора в Инстаграм.

Супруга телеведущей семь лет наблюдает один врач-пульмонолог, поэтому они сразу обратились к специалисту. Доктор отправила их срочно делать КТ (компьютерная томография) легких.

Исследование показало у Авроры воспаление одного легкого, у Алексея - двух. За ними приехала скорая, супругов хотели госпитализировать. Но у пары дочь- подросток и собака. Решили лечиться дома под дистанционным наблюдением врача, но если проблемы с дыханием начнут усугубляться, вызывать скорую. Им прописал доктор противовирусный препарат, антибиотик, антигистаминные, лекарство от кашля и делать ингаляции. Также пить много горячей воды и витамина С (1000 мгр в день).

Дочка Авроры старалась держаться от больных родителей подальше, но ухаживала за ними. И тоже заболела. Ее лечили по той же схеме, что и родителей.