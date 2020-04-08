Малахов ответил на обвинения Лещенко: «я готов быть мальчиком для битья»

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8 апреля 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал заявление Льва Лещенко о том, что заставил певца нарушить самоизоляцию и прийти на съемки телепрограммы, хотя он до этого не нарушал карантин.

Андрей Малахов отметил, что относится с уважением к Народному артисту и «готов быть мальчиком для битья», примет какую угодно версию Льва Валерьяновича, сообщает «Super». Пусть он будет виноват во всем, даже в том, что это телеведущий привел певца на день рождения к Алле Крутой и на концерт в Театр Армии. Малахов пожелал здоровья артисту и его жене.