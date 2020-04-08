Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Малахов ответил на обвинения Лещенко: «я готов быть мальчиком для битья»

, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Малахов ответил на обвинения Лещенко: «я готов быть мальчиком для битья»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал заявление Льва Лещенко о том, что заставил певца нарушить самоизоляцию и прийти на съемки телепрограммы, хотя он до этого не нарушал карантин.

Андрей Малахов отметил, что относится с уважением к Народному артисту и «готов быть мальчиком для битья», примет какую угодно версию Льва Валерьяновича,  сообщает «Super». Пусть он будет виноват во всем, даже в том, что это телеведущий привел певца на день рождения к Алле Крутой и на концерт в Театр Армии. Малахов пожелал здоровья артисту и его жене.

НС

В мире

Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

Сергей Макогон заявил о готовности Украины к прекращению транзита российского газа. По его словам, Украина готова к худшему сценарию развития событий с газопроводом «Северный поток - 2».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью