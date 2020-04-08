Сосо Павлиашвили: Коронавирус нам дан для осмысления жизни

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

8 апреля 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: newsru.com

В интервью «Аргументам недели» Сосо Павлиашвили поделился своими мыслями о режиме самоизоляции. Он отметил, что для безответственных людей режим – наказание и их никакими призывами не удержать дома.

"Надо не бояться коронавируса, а бояться Бога! – заявил певец. – Коронавирус нам дан для осмысления нашей жизни, это возможность оглянуться, понять, как мы жили. Бог говорил: «Любите друг друга!» мы же в гонке за благами забывали о любви и поддержке. Нам сейчас необходимо всем объединиться, невзирая на религиозные различия, понять, что в жизни важна сама жизнь и осознать свою ответственность, как перед Богом, так и перед всеми людьми".

Павлиашвили отметил, что эпидемия рано или поздно закончится, и мы выйдем все на улицу, снова будем общаться. Только от нас самих зависит, станем ли мы лучше. Певец пожелал всем здоровья, терпения и мудрости.