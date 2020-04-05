Александр Жулин стал отцом третьей дочери

Знаменитый российский фигурист, тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал отцом в третий раз.
У 56-летнего Жулина родилась третья дочь. О рождении ребенка он сам написал в Инстаграм.
"Вот я и папа в 3ий раз! Самому не верится)) Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку. Люблю тебя, моя родная", - поделился своей радостью Жулин и показал фото жены Натальи, когда она еще была в положении.
У их дочери Катюши, которой сейчас семь лет, появилась младшая сестра. Жулин и Наталья Михайлова вместе 13 лет.
Первая дочь Жулина - Александра. Это дочь Татьяны Навки. Сейчас Александра Жулина - студентка.
Говорят, Жулин - прекрасный отец.
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