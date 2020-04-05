Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Александр Жулин стал отцом третьей дочери

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Жулин стал отцом третьей дочери
pexels.com

Знаменитый российский фигурист, тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал отцом в  третий раз.
У 56-летнего Жулина родилась третья дочь. О рождении ребенка он сам написал в Инстаграм.

"Вот я и папа в 3ий раз! Самому не верится)) Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку. Люблю тебя, моя родная", - поделился своей радостью Жулин и показал фото жены Натальи, когда она еще была в положении.

У их дочери Катюши, которой сейчас семь лет, появилась младшая сестра.  Жулин и Наталья Михайлова вместе 13 лет.

Первая дочь Жулина - Александра. Это дочь Татьяны Навки. Сейчас Александра Жулина - студентка.
Говорят, Жулин - прекрасный отец.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Жулин (@aleksandr_zhulin)3 Апр 2020 в 3:26 PDT

ИЧ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью