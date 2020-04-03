Солист Uma2rman в шестой раз стал отцом

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3 апреля 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Инстаграм Владимира Кристовского

У 44-летнего Владимира Кристовского и его супруги Ольги Пилевской пополнение в семье: популярный музыкант стал счастливым отцом очаровательной дочки. "Кто бы мне сказал...не поверил бы не за что".

Девочку назвали Тея. "Мама чувствует себя хорошо", - поделился радостью в соцсети Владимир. В комментариях поклонники музыканта со всего мира и звезды шоу-бизнеса пишут поздравления: "Сердечные поздравления из Германии! Вовка, молодец мужик! Здоровья дитю и маме! Ну и тебе не хворать! ", "Ох... Здорового рок-н-ролла дочке! Родители, будьте и будете!",

"Примите поздравления!!! Счастье, помноженное на шесть".

Кристовский стал отцом в шестой раз. Девочка пятая по счету. Подарила Владимиру четырёх дочек его первая жена Валерия. В браке с Ольгой Пилевской у Кристовского это второй ребенок – она родила ему единственного сына Федора в 2016 году.