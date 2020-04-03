Победительницу конкурса красоты, уроженку Екатеринбурга госпитализровали в Коммунарку

Одна из уральских красавиц София Никитчук госпитализирована в Москве. В больницу в поселке Коммунарка «Мисс Екатеринбург 2014» и «Мисс Россия 2015» доставлена с подозрением на коронавирус.
26-летняя модель София Никитчук отдыхала на горнолыжном курорте в Куршавеле. Вернувшись в Россию, девушка почувствовала боль в горле, затрудненное дыхание и обратилась к медикам. Модель госпитализировали. В настоящее время она проходит лечение и ждет окончательных результатов анализов.
В этой же больнице сейчас лечится Лев Лещенко, который в марте вернулся из США. У него коронавирус подтвержден.