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Победительницу конкурса красоты, уроженку Екатеринбурга госпитализровали в Коммунарку

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Победительницу конкурса красоты, уроженку Екатеринбурга госпитализровали в Коммунарку
София Никитчук, фото: facebook.com

Одна из уральских красавиц София Никитчук госпитализирована в Москве. В больницу в поселке Коммунарка «Мисс Екатеринбург 2014» и «Мисс Россия 2015» доставлена с подозрением на коронавирус.

26-летняя модель София Никитчук отдыхала на горнолыжном курорте в Куршавеле. Вернувшись в Россию, девушка почувствовала боль в горле, затрудненное дыхание и обратилась к медикам. Модель госпитализировали. В настоящее время она проходит лечение и ждет окончательных результатов анализов.

В этой же больнице сейчас лечится Лев Лещенко, который в марте вернулся из США. У него коронавирус подтвержден.

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