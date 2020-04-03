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Актриса из «Счастливы вместе» с подтвержденным Covid-19 нарушила карантин. Полиция ведет проверку

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: KP.ru

Актриса из «Счастливы вместе» с подтвержденным Covid-19 нарушила карантин. Полиция ведет проверку
Янина Бугрова. Фото: инстаграм актрисы

Московская полиция проводит проверку в отношении актрисы Янины Бугровой, у которой после возвращения из Франции был диагностирован коронавирус. Актриса с подтвержденным диагнозом нарушила карантин.

Янина Бугрова, известная по сериалам «Счастливы вместе», «Стервы», «Рыжие», подхватила коронавирус, отдыхая в январе на французском горнолыжном курорте Валь д`Изэр. По возвращении в Россию актриса сдала тест на Covid-19, и результат оказался положительным. Тяжелых симптомов у 43-летней женщины не было, поэтому ее отправили лечиться в домашних условиях с соблюдением карантина. Увы, но рекомендации медиков Янина пропустила мимо ушей.

Врачи, наблюдающие пациентов, проходящих лечение в амбулаторных условиях, приехав на плановый осмотр, не застали Янину в квартире на улице Широкая, где она должна была находиться. Бригада скорой помощи вынуждена была сообщить в полицию о нарушении карантина больным Covid-19.

Актрису удалось обнаружить в 11 километрах от адреса, по которому она обязана была находиться. Изучив инстаграм Янины Бугровой, полиция пришла к выводу, что карантин она нарушала неоднократно – гуляя по району, посещая рестораны, а неделю назад и вовсе посещала Роза Хутор в Сочи. Теперь в отношении безалаберной артистки проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о привлечении ее к ответственности за нарушение карантина.

 

 
 
 
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Публикация от Янина Бугрова (@bugrovayanina_official)25 Мар 2020 в 1:17 PDT

ЛЧ

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