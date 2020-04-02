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Как пошутили в день юмора и смеха Рудова и Хилькевич

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Как пошутили в день юмора и смеха Рудова и Хилькевич
Анна Хилькевич, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич 1 апреля пошутили на одну тему.  Обе белокурые артистки -красавицы упомянули беременность. Анна Хилькевич замужем, они с супругом растят двух дочек.

И вот первого апреля актриса продемонстрировала фото с тестом на беременность. Судя по двум полоскам, в семье Хилькевич ожидается пополнение.  Актриса находится на карантине и поделилась, что они с мужем поднимают демографию.

Фолловеры считают, что шутка у Анны не удалась. А многие поверили и начали звонить Анне с поздравлениями.
Но вскоре и сама Хилькевич признала "новость" о беременности 1 апреля неудачной. Тем более знатоки узнали в этих полосках не тест на беременность, а тест на алкоголь.

 
 
 
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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)1 Апр 2020 в 5:12 PDT

Наталья Рудова любит демонстрировать идеальную фигуру. 1 апреля на фото в бикини у нее вдруг появился живот.

 
 
 
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Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)1 Апр 2020 в 5:22 PDT

ИЧ

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