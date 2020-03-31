Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, телеведущую готовят к операции

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31 марта 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Лазарева, фото из соцсети

Татьяна Лазарева угодила в больницу в Испании в разгар эпидемии коронавируса. Телеведущую готовят к операции.

Лазарева рассказала, как все произошло. Вчера она готовилась к работе - читать онлайн своим поклонникам Стругацких «Второе нашествие марсиан».

Днем она почувствовала необычную слабость. Около пяти часов даже захотела прилечь. Вместе с ней дома была дочь Антонина. Разбудила Татьяну нарастающая боль в левой и нижней части живота. Боль так усиливалась, что Лазарева поторопилась вызвать скорую. Дочь поддерживала маму, скрывая слезы. «Мама, ты же не умрешь?» - на этот вопрос телеведущая ответить не смогла.

Приехавший врач госпитализировать Лазареву отказался, объяснив, что везти ее пока никуда не может.

Сделал обезболивающий и расслабляющий уколы. Доктор надеялся, что минут через 15 женщине станет легче. Но легче Татьяне не стало. По ее словам, «стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить». Дочь Тоня вызвала врача еще раз.

Он приехал. Лазарева уже загибалась от боли.

В Испании бушует коронавирус. По словам Татьяны, врач искал чистую машину, в которой не возили зараженных коронавирусом. Пришлось думать, куда ее госпитализировать, так как в Испании все больницы перепрофилированы на коронавирус.

Когда Лазареву привезли в больницу, от боли не осталось следа, это был результат сильнейшего обезболивающего. Но осталась ужасная слабость. Сделали МРТ.

Оказалось, у Татьяны камень в почке, и он начал двигаться. Кто не прочувствовал камни в почках, не знает что такое сильная боль.

«Я лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое. Ничего не болит. Единственное, что меня беспокоит - это то, что меня пока ни разу не покормили. Но мне после двухнедельного карантина и беспрерывного жора это пока вполне на пользу. И ещё я жду ответа от страховой компании, оплатят мне завтра операцию или нет»- написала Лазарева.