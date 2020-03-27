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Барбара Брыльска рассказала о прогнозах врачей

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Барбара Брыльска рассказала о прогнозах врачей
фото: pixabey

Врачи диагностировали у актрисы Барбары Брыльской онкологическое заболевание. Такой диагноз 78-летней артистке поставили несколько лет назад.

Сама Брыльска в ответ на вопрос о страшной болезни призвала поклонников пожелать ей крепкого здоровья. Артистка предпочла не распространяться о своем недуге и не назвала точный диагноз, однако СМИ  пишут, что у нее рак языка.

"Ну и что? Не буду говорить о ней.Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время", - сказала она.

СЕ

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