Челябинский рэпер снял клип за 0 рублей

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 марта 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Рэпер Т1M0N, фото предоставлено радио «Континенталь»

Рэпер Т1M0N и ведущий шоу на радио «Континенталь» снял клип за 0 рублей на свою новую песню «Зачем мне этот город».

Челябинский рэпер и ведущий утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО на радио «Континенталь» T1MON выпустил клип на свою новую песню «Зачем мне этот город», который он снял за 0 рублей.

«Клип получился очень мощный, который заставит каждого задуматься о том, на что ты готов ради любви, – делиться T1MON. – Я выражаю огромную благодарность нашей команде за красивый ролик с глубоким смыслом: актрисе и модели Ксении Таричко, ночному клубу «Опера», прокату фото и видеооборудования CVF Rental, команде видеостудии «Август». В итоге, мне удалось порадовать слушателей радио «Континенталь». Сейчас у меня стоит новая цель – собрать 1 миллион просмотров на этом ролике».

Сергей Сметанин, режиссёр проекта: «Клип – наш совместный проект, командная работа, где каждый участник подошел к процессу с любовью и энтузиазмом, потому что без этого невозможно создать что-то настоящее. Цель музыки – трогать сердца, и мы будем счастливы, если найти отклик в каждом из вас.».

Возрастной ценз — 12+.