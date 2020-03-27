Посещаемость торговых центров упала на 30 процентов. Анфиса Чехова просит у Собянина арендные каникулы для своего бутика

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27 марта 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Анфиса Чехова обратилась с просьбой к Сергею Собянину: телеведущая переживает, что ее магазин одежды обанкротится, и умоляет мэра снизить стоимость аренды помещения в связи с карантинными мерами, а еще лучше – предоставить отсрочку оплаты, пока бушует эпидемия.

Чехова боится, что, если не будет предпринято никаких мер, она может обанкротиться. Звездной бизнесвумен тяжело выплачивать налоги и зарплату сотрудникам. Недешевые платья в ее магазине перестали покупать. Женщинам сейчас не до одежды – они заготавливают продовольствие на случай тотального карантина.

Аналитики действительно подтверждают, что посещаемость торговых центров в Москве в прошедшие выходные снизилась почти на 30 процентов. А с 28 марта магазины одежды вообще закроют по распоряжению правительства. Что же будет делать Чехова?