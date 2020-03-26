В Сети появилась последняя песня умершей год назад Началовой

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26 марта 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Сети появилась последняя песня, которую успела записать умершая год назад певица Юлия Началова. Трек опубликовала директор исполнительницы Анна Исаева.

Над песней под названием «Останься» Началова работала в последнюю неделю перед госпитализацией. Директор певицы призналась, что за столь короткий срок исполнительница успела лишь «напеть, поискать тональность, попробовать себя в новом материале» и не успела записать полноценный трек. Однако его удалось «собрать» из материала, записанного Началовой на студии.

«Дорогие родители и Веруша! Я горжусь нашей дружбой», - обратилась Исаева к семье певицы во время публикации композиции.