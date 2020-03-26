Андрей Макаревич самоизолировался после возвращения из Америки

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26 марта 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

фото из соцсети vk.com/andreymakarevich

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич засел дома после возвращения из Америки.

В США, как и в Китае и в Италии, и в других странах, распространяется коронавирус COVID-19.

Макаревич самоизолировался, вернувшись из Майами. Музыкант призвал россиян посидеть дома из-за нового вируса, который в России диагностирован у 840 человек. Как поделился Макаревич, он был в интереснейшей экспедиции, был в океане, погружался с акулами. Домой вылетал из Майами. По его словам, там абсолютно пустые улицы, закрыты магазины, рестораны.

У Макаревича мама - врач, и он знает, как себя вести в ситуации с эпидемия. Сам он истерикам не подвержен и других призывает не истерить. "Но и глупостей тоже делать не буду", - сказал музыкант и посоветовал оберегать в первую очередь пожилых людей и всем лучше побыть дома какое-то время.

"Испытываю радость, глядя на то как впервые за долгое время самые непримиримые борцы друг с другом говорят практически одни и те же слова, призывают к одним и тем же разумным вещам. Воистину, беда объединяет. Не так всё плохо!" - написал Макаревич в соцсети "Фейсбук". В аэропорту музыканту измерили температуру. Он чувствует себя хорошо.

Жительница Испании рассказала "АН", как она возвращалась в Барселону и была шокирована ситуацией в аэропорту. Международный аэропорт абсолютно пустой, ничего не работает, даже воды купить негде. Она летела из Киева. Всех пассажиров проверили в самолете. Девушку удивило, что украинцы, в отличие от других людей, все были без масок.

Жители Праги рассказывают, что там работают только продовольственные магазины. Пожилым людям рекомендуются ходить в магазин в определенные часы, по утрам. Для них в супермаркетах выделены отдельные кассы. Люди на улице носят маски, а в магазинах надевают перчатки.

Некоторые предприятия закрыты, в некоторых сотрудники переведены на удаленку. Гулять в парках можно.