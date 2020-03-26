Разин предположил наличие у Пугачевой и Киркорова личных нефтяных скважин

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26 марта 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Музыкальный продюсер Андрей Разин предположил наличие тайного нефтяного бизнеса у Примадонны Аллы Пугачевой, короля поп-музыки Филиппа Киркорова и "других престарелых звезд российского шоу-бизнеса".

По данным Разина, Пугачевой якобы нефтяную скважину в ХМАО подарили "большие начальники", и она получает огромную прибыль. Продюсер полагает, что Пугачева получает большой доход от добываемой на севере страны нефти ежедневно. Разин разоткровенничался, что якобы и ему поступало такое предложение, а сделавший его человек назвал дарение скважин звездам "по дружбе" обычной практикой, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Продюсер возмущен бизнесом Пугачевой. По его мнению, 70-летняя Алла Борисовна должна больше заботиться о своем здоровье, но она думает о получении прибыли, и даже после официального объявления об уходе со сцена "поет по нужде", пишет "Желтая газета". Разин считает, что возрастные звезды должны "уйти на пенсию".

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов уверял, что Пугачева стала не той звездой, как раньше.