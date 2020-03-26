Актер Вадим Андреев предположил о коронавирусе: «Пройдет очень быстро»

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26 марта 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Вадим Андреев, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер театра и кино Вадим Андреев призывает россиян не грустить во время карантина по коронавирусу. По признанию 61-летнего артиста, в коронавирус он не верит. Андреев предположил, что ситуация с новым вирусом - миф. По его убеждению, «миф о коронавирусе скоро пройдет, и заживем мы долго и счастливо».

Актер назвал происходящее на фоне коронавируса «раздутым психозом». Андреев отметил, что от гриппа каждый год умирает больше человек, но его уже никто не боится — привыкли.

Киносъемки и спектакли сейчас отменены, неделя с 30 марта официально объявлена нерабочей, поэтому он уходит на каникулы.

Сам он на карантине собирается пожить в деревне, покататься на велосипеде, помогать проводить службы в местном храме и просто наслаждаться жизнью, сообщает Teleprogramma.pro

«Когда тебе через пять дней 62 года, больше думаешь уже о вечности. Грешный я. Пытаюсь в царство небесное попасть. Вряд ли пустят, но попытки совершаю. Знаете, сколько я нагрешил? Таких, как я, в ад не пускают, не то что в рай», — пошутил актер.