Актер Вадим Андреев предположил о коронавирусе: «Пройдет очень быстро»

Актер театра и кино Вадим Андреев призывает россиян не грустить во время карантина по коронавирусу. По признанию 61-летнего артиста, в коронавирус он не верит. Андреев предположил, что ситуация с новым вирусом - миф. По его убеждению, «миф о коронавирусе скоро пройдет, и заживем мы долго и счастливо».
Актер назвал происходящее на фоне коронавируса «раздутым психозом». Андреев отметил, что от гриппа каждый год умирает больше человек, но его уже никто не боится — привыкли.
Киносъемки и спектакли сейчас отменены, неделя с 30 марта официально объявлена нерабочей, поэтому он уходит на каникулы.
Сам он на карантине собирается пожить в деревне, покататься на велосипеде, помогать проводить службы в местном храме и просто наслаждаться жизнью, сообщает Teleprogramma.pro
«Когда тебе через пять дней 62 года, больше думаешь уже о вечности. Грешный я. Пытаюсь в царство небесное попасть. Вряд ли пустят, но попытки совершаю. Знаете, сколько я нагрешил? Таких, как я, в ад не пускают, не то что в рай», — пошутил актер.