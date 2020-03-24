Супруга Стаса Михайлова Инна показала старшую дочь-именинницу

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24 марта 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Супруга Стаса Михайлова Инна ко дню рождения своей старшей дочери записала поздравительное видео.

У дочери Инны Михайловой Евы день рождения, девушке исполнился 21 год.

Ева - дочь Михайловой от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом. Девушка выросла настоящей красавицей. "С Днём Рождения, наш белокурый ангел!" - обратилась мама к повзрослевшей дочери. "Мамин ангелочек))) С днём рождения!!!", - откликнулись подписчики Инны.

Весело поздравили старшую сестру с днем рождения младшие дочки Инны и Стаса Михайловых. Девочки очень артистичные, заметили фолловеры.

Михайлова - многодетные родители. У них две общие дочки - 10-летняя Иванна и 7-летняяя Мария. В первом браке с футболистом Инна родила дочь Еву и сына Андрея. У певца есть сын Никита и дочь Даша. Мама Даши - двоюродная сестра певицы Валерии.