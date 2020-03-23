Исполнитель роли Джеймса Бонда решил оставить своих детей без наследства

Исполнитель роли суперагента Джеймса Бонда, британский актер Дэниел Крейг принял важное решение. Согласно последней информации журналистов, он не планирует оставлять своим детям наследство.

Актер считает, что "наследство – это очень неприятно". Крейг уточнил, что он намерен раздать деньги до своего ухода из жизни или "избавиться" от них другим путем.