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Исполнитель роли Джеймса Бонда решил оставить своих детей без наследства

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

Исполнитель роли Джеймса Бонда решил оставить своих детей без наследства
актер Дэниел Крейг, Imagespace/ZUMAPRESS.com
Исполнитель роли суперагента Джеймса Бонда, британский актер Дэниел Крейг принял важное решение. Согласно последней информации журналистов, он не планирует оставлять своим детям наследство.
 
Актер считает, что "наследство – это очень неприятно". Крейг уточнил, что он намерен раздать деньги до своего ухода из жизни или "избавиться" от них другим путем.
 
Напомним, Дэниел, состояние которого оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов, женат на известной актрисе Рэйчел Вайс. Два года назад в их семье родилась дочь. Кроме того, у Крейга есть ребенок от бывшей супруги – Фионы Лаудон.
ЕТ
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