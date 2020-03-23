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Бузова проверилась на онкологию в австрийской клинике в Подмосковье

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Бузова проверилась на онкологию в австрийской клинике в Подмосковье

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила с пользой для своего здоровья использовать время, пока из-за пандемии коронавируса отменены ее выступления в российских городах. Бузовой в клинике медики провели обследование.

Теледива в Инстраграм подробно рассказала об обследовании, которое она прошла в австрийском медцентре в Подмосковье, где можно пройти полное обследование. По словам Ольги, она сдала все анализы крови, в том числе на гормональный профиль, и гемостаз, и лептиды. Проверилась Бузова и на рак, сделала онкоскрининг.

Звезда российского шоу-бизнеса призналась, что у нее очень напряженная работа, гастроли, и она дико устает. На ее организме также сказывается стресс от напряженных выступлений, после каждого концерта она чувствует, как энергия и силы покидают ее. Ольга пояснила, почему врачи рекомендуют артистам раз в полгода ложиться в клинику и полностью обследоваться.

Бузова обратилась к своим поклонникам: "Мои хорошие, еще раз призываю всех следить за своим здоровьем, принимать витамины, и если вы вдруг чувствуете недомогание, или у вас появляется температура, обращайтесь к медикам! Не пытайтесь лечиться самостоятельно".

К счастью, у Оли сейчас все в порядке в личной жизни. Ее во всем поддерживает любимый мужчина блогер Давид Манукян.

 
 
 
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Публикация от Давид Манукян & Dava (@dava_mb)29 Дек 2019 в 4:22 PST

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