Саша Савельева поздравила наследника с днем рождения

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23 марта 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram sasha_savelieva

Саша Савельева поздравила сына с днем рождения в социальной сети. Малышу Леону, наследнику Савельевой и актера Кирилла Сафонова, 22 марта исполнился год.

«Год назад, 22 марта, за окном шел снег с дождем, было серо, пасмурно, холодно… да еще и ретроградный меркурий… Но это все было совсем не важно, потому что на свет появился ТЫ! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон!» — написала счастливая мама в Instagram.

Свое поздравление певица сопроводила милым фото из семейного архива. На нем Сафонов трогательно прижимается к ее животу уже на последних месяцах беременности.

Фолловеры с удовольствием оставили теплые слова родителям и виновнику торжества в комментариях.

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