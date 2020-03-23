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Саша Савельева поздравила наследника с днем рождения

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Саша Савельева поздравила наследника с днем рождения
Фото из соцсетей, Instagram sasha_savelieva

Саша Савельева поздравила сына с днем рождения в социальной сети. Малышу Леону, наследнику Савельевой и актера Кирилла Сафонова, 22 марта исполнился год.

«Год назад, 22 марта, за окном шел снег с дождем, было серо, пасмурно, холодно… да еще и ретроградный меркурий… Но это все было совсем не важно, потому что на свет появился ТЫ! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон!» — написала счастливая мама в Instagram.

Свое поздравление певица сопроводила милым фото из семейного архива. На нем Сафонов трогательно прижимается к ее животу уже на последних месяцах беременности.

Фолловеры с удовольствием оставили теплые слова родителям и виновнику торжества в комментариях.

Ранее актриса Татьяна Абрамова рассказала, что была знакома с певицей Валерией в самом начале ее карьеры.

 

 

ЕЧ

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