Саша Савельева поздравила наследника с днем рождения

Саша Савельева поздравила сына с днем рождения в социальной сети. Малышу Леону, наследнику Савельевой и актера Кирилла Сафонова, 22 марта исполнился год.
«Год назад, 22 марта, за окном шел снег с дождем, было серо, пасмурно, холодно… да еще и ретроградный меркурий… Но это все было совсем не важно, потому что на свет появился ТЫ! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон!» — написала счастливая мама в Instagram.
Свое поздравление певица сопроводила милым фото из семейного архива. На нем Сафонов трогательно прижимается к ее животу уже на последних месяцах беременности.
Фолловеры с удовольствием оставили теплые слова родителям и виновнику торжества в комментариях.
Ранее актриса Татьяна Абрамова рассказала, что была знакома с певицей Валерией в самом начале ее карьеры.
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Год назад 22 марта за окном шел снег с дождем, было серо, пасмурно, холодно... да еще и ретроградный меркурий...???? Но это все было совсем не важно, потому что на свет появился ТЫ! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон! #leonsafonov #1stbirthday #1год PS Татьяна Олеговна @normantovich_doctor спасибо за все???????? ???? by @damir_zhukenov ????????