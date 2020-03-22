Яна Рудковская похвалилась своими защитными от коронавируса масками

Продюсер Яна Рудковская показала, какие у нее стильные медицинские маски, защищающие от коронавируса.
Бизнесвумен две надели находилась в карантине, и за это время подготовила защиту от нового вируса не только для себя.
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Она призвала "всех подписчиков соблюдать бдительность", чтобы обезопасить своих пожилых родственников. "Я очень хочу чтобы мы справились, чтобы не поддавались панике", - пишет Яна. Рудковская своими руками подготовила маски и дарит их. "Маски не продаются ))) это были подарки от души)", - подчеркнула Яна и посоветовала не паниковать из-за коронавируса.
Одну из масок продюсер вручила Филиппу Киркорову.
В сети раскритиковали Рудковскую за гламурные маски. "Эта маска точно не спасет! только на дурочку похожа!", Похоже как трусы ажурные на лицо надела!" - пишут хейтеры.
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