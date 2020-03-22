Яна Рудковская похвалилась своими защитными от коронавируса масками

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22 марта 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Продюсер Яна Рудковская показала, какие у нее стильные медицинские маски, защищающие от коронавируса.

Бизнесвумен две надели находилась в карантине, и за это время подготовила защиту от нового вируса не только для себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)19 Мар 2020 в 12:48 PDT

Она призвала "всех подписчиков соблюдать бдительность", чтобы обезопасить своих пожилых родственников. "Я очень хочу чтобы мы справились, чтобы не поддавались панике", - пишет Яна. Рудковская своими руками подготовила маски и дарит их. "Маски не продаются ))) это были подарки от души)", - подчеркнула Яна и посоветовала не паниковать из-за коронавируса.

Одну из масок продюсер вручила Филиппу Киркорову.

В сети раскритиковали Рудковскую за гламурные маски. "Эта маска точно не спасет! только на дурочку похожа!", Похоже как трусы ажурные на лицо надела!" - пишут хейтеры.