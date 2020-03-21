Подольская показала видео, как Пресняков развлекает маленького сына в самоизоляции

Артистам Наталье Подольской и Владимиру Преснякову придется посидеть дома, так как из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия. Воспользовавшись возможностью побыть дома с четырехлетним сыном, Пресняков играет с сыном в сражения.
Наташа выложила в Инстаграм видео, как супруг накинул на себя старую куртку, прикинулся привидением. А Артемий должен был отбиться от него. Мальчик радостно смеется. А из-за кадры слышен голос Подольской: «Добрый папа - пьяный папа». Володя стал оправдываться: «Любимая, я не пил».
Поклонники пары расстроились, решив, что у Преснякова появились проблемы с алкоголем, если он может выпить уже днем, играя с малышом. «Ох! Берегите себя и своих близких!» - советует певица.
Уложив сына, Подольская смотрит фильм.
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