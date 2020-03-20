Николай Расторгуев опубликовал фото с 90-летней мамой

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20 марта 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев очаровал поклонников, показав фото своей мамы с огромных букетом роз в руках и в оренбургском пуховом платке на голове. Маме музыканта в марте исполнилось 90 лет.

"Моей маме 90… поверить не могу! Мамочка моя, здоровья тебе, я тебя очень люблю! Дай Бог тебе ещё долгих-долгих лет!" - подписал снимок артист.

Говорят, человек еще ребенок, пока у него живы родители. Расторгуев счастливый мужчина. "Берегите! Это самое дорогое в жизни!", "Мамочке крепкого здоровья и еще многих лет! Вас с юбиляршей!" - пишут поклонники Расторгуеву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikolay (@nvrastorguev)17 Мар 2020 в 7:47 PDT



А еще в этом году юбилей отметила супуруга солиста "Любэ".

Наталье исполнилось 50 лет.