Самойлова рассказала, как рушится ее семья

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20 марта 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Модель Оксана Самойлова прервала молчание и рассказала, что происходит в ее жизни в последнее время.

После рождения четвертого ребенка, долгожданного сына Давида, в семье рэпера Джигана и Оксаны начался разлад. Музыкант слетел с катушек, празднуя рождение наследника: он начал пить и дебоширить. В результате Оксана отправила мужа в реабилитационный центр, чтобы там излечили его от алкогольной зависимости.

Самойлова призналась, что месяц тому назад стало рушиться все, что строилось последние 10 лет.