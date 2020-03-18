Актер сериала «Кадетство» задержан полицией после нападения на врачей «скорой»

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18 марта 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

К. Емельянов, фото из соцсети

Актера Кирилла Емельянова, получившего популярность по роли в сериале «Кадетство» задержали в Москве после нападения на врачей из бригады «скорой помощью». Медиков «звезде» сериала «Кадетство» вызывала его подруга. Девушка рассказала, что Кирилл вернулся со съемок, выпил алкоголь и потерял сознание.

Скорая приехала, когда 28-летний мужчина был в бессознательном состоянии. Медики начали реанимационные действия, приводя Емельянова в чувство. А он очнулся и набросился на фельдшера. Медик получил травмы и обратился в полицию. В отношении актера могут возбудить два уголовных дела: за избиение врача и за оскорбление сотрудников полиции. По данным Telegram-канала Mash, подругой Емельянова оказалась модель Екатерина Бобкова, которая пила вместе с актером. Девушка проходит по делу как свидетельница. Емельянова доставили в отделение полиции.