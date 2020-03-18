«Little Big»: от шутки до Евровидения 2020

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18 марта 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Little Big

Одна из самых популярных групп «LittleBig» с каждым годом увеличивает количество поклонников в России и далеко за её пределами.

История создания музыкального коллектива из Санкт-Петербурга начинается в 2013 году, когда 1 апреля видеоблогер Илья Прусикин (Ильич)

выложил сатирический клип на песню «EverydayI’mDrinking» на площадке YouTube.

В клипе были представлены основные стереотипы о России: крепкий алкоголь, ручной медведь, умение всех и каждого играть на балалайке и хорошая переносимость холода.

Видео пришлось по вкусу аудитории и клип долго находился в трендах просмотров. Некоторые музыкальные ценители стали порицать музыкантов, другие же видели в клипе лишь сатирическое отражение действительности. Благодаря такому резонансу и успеху в сети, «LittleBig»

пригласили выступить с хитом и ещё 6 новыми композициями на разогреве у группы из ЮАР «DieAntwoord». На тот момент в состав группы входили: фронтмен Илья Прусикин, диджей Сергей Макаров, солистки Олимпия Ивлева и Анна Каст.

Дебютным альбомом стал «With RussiaFromLove», который вышел спустя год после первого упоминания о группе. Диск состоял из 12 композиций, главной, конечно, была “взрывная” «Everyday I'm Drinking». Музыкальные клипы стремительно набирали просмотры и лайки в социальных сетях. В этом же году группа отправилась в свой первый тур, помимо городов России они побывали в Германии, Бельгии и Франции.

Благодаря любви европейского слушателя группа решилась на дуэт с эпатажным эстонским рэп-исполнителем Томми Кэшом.

Они выпустили совместный клип на песню «Give Me Your Money», а позже они сняли мини-сериал «American Russians», где была показана жизнь американской окраины.

В 2017 году группа решила показать лидера КНДР Ким Чен Ына, который испытывает влечение к ядерному оружию. Для визуализации злободневной темы группа нашла актёра, который идеально владел актерским мастерством и был словно брат близнец северокорейского лидера. Нельзя забывать и об отражении патриотизма в песнях группы. В октябре 2016 года вышел клип на песню «Polyushko Polye», где были показаны красоты и достопримечательности со всех уголков России.

Ошеломительный успех группе принесла композиция «Skibidi», клип, которой посмотрели более 350 миллионов человек. Также под эту песню группа запустила свой флешмоб, в котором участвовало много людей со всей планеты, начиная от школьников и заканчивая звездами шоу-бизнеса. В репертуаре «LittleBig» имеется совместный трек с группой «Руки вверх!», которая получила название «Слэмятся пацаны», всё тот же сатирический настрой и цепляющий мотив!

Группа имеет большое количество наград, так в 2016 году клип на песню «Give Me Your Money»занял 3-еместонафестивале«Berlin Music Video Awards». Также, на этом же фестивале 1-е место заняла песня «Big Dick», как один из самых провокационных клипов группы. Также все музыкальные хиты группы всегда находятся в топ чартах на всех платформах музыкального производства.

На сегодняшний день «LittleBig» самая популярная российская группа. Именно она будет представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение 2020 в Нидерландах. Если он, конечно, не будет отменен из-за эпидемии. Также с питерскими музыкантами на сцене появятся Юрий Музыченко, основатель группы «TheHatters» и солистка группы «Ленинград» Флорида Чантурия.

Музыкальные критики называют «LittleBig» самой отвратительной и ужасной группой современности. Но возможно ли такое, когда у коллектива огромное количество фанатов и подражателей? Группа действительно необычная, но главное, что их мечта осуществляется. Ведь несколько лет назад ребята поставили себе цель: ««Прокачать» весь мир. Постепенно мы движемся в этом направлении. Надеюсь, нет, я знаю, что когда-нибудь мы качнём так, что поставим весь мир на уши.», - Илья Прусикин (Ильич). А ведь действительно, сейчас группа поставила весь мир на уши!