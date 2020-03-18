Иван Мулин: сноуборд я теперь люблю не меньше, чем хоккей

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18 марта 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели», Елизавета Чепелева ]

Иван Мулин

Актер Иван Мулин известен по роли в известном сериале «Молодежка». В жизни Иван такой же, как и его киношный герой – открытый, веселый и немного взбалмошный. О любви к зимним видам спорта, активном отдыхе, а также о дальнейших творческих планах Мулин рассказал в эксклюзивном интервью «Аргументам недели».

- Иван, вы недавно вернулись с поездки, на горнолыжный курорт в Сочи - доводилось ли вам там бывать раньше? Какие впечатления остались от поездки?

- Да, я уже ездил туда пару-тройку лет назад, но поездка была короткой. В этот раз отдых был насыщенным: я и на сноуборде покатался, и кроссфитом позанимался, и спустился на параплане… А еще - умудрился пропустить трансфер до аэропорта. Хорошо, друзья выручили - заехали за мной на машине, так что на самолет я в итоге успел. Правда, машина была кабриолет, в нее не помещался мой чемодан, поэтому всю дорогу пришлось держать его на коленях. Из-за этого не могли отпустить крышу кабриолета, поэтому ехали с открытым верхом - когда на улице холодно, это то еще удовольствие! Но было весело и есть, что вспомнить! (Смеется).

- А вы вообще любите зимние виды спорта?

- Если честно, то до этой поездки из зимних видов спорта я любил хоккей - в процессе съемок "Молодежки" нас так натаскали, что теперь в свободное время я с удовольствием играю с ребятами. Но, встав на сноуборд, я, что называется, им проникся. Сначала я не был уверен, что смогу кататься, но на Розе понял, что достаточно уверенно себя на нем чувствую - маневрирую, контролирую скорость, въезжаю туда, куда надо… Видимо, сказались мои скейтерические навыки - на нем я катаюсь уже много лет. Так что теперь хочу продолжить тренировки. Удовольствие от спорта получаешь тогда, когда им занимаешься, когда тратишь на это время. У моего товарища, Дениса Бонуса - одного из самых известных прорайдеров России - есть своя школа, так что планирую в ближайшее время приехать к нему, чтобы взять пару-тройку уроков. Своего борда у меня нет, но я хочу купить - пусть даже не новый, а подержанный.

- В целом, как вы любите отдыхать? Активно или с книжкой на пляже?

- Я считаю, что отдых должен быть разным! Нельзя целую неделю носиться по достопримечательностям - надо и на пляже с книжкой поваляться, чтобы ноги обгорели. Потому что без обгоревших ног - ну какой же это отдых? ( Смеется) Ну а если говорить серьезно, то просто лежать на пляже и загорать я не люблю. Я в принципе загорать не люблю.

- Можете ли вы поехать в отпуск один или вам для полноценного отдыха непременно нужна большая шумная компания?

- Как-то так получается в моей жизни, что я один никогда не ездил отдыхать - это всегда были поездки либо с моей девушкой, либо с друзьями. Либо я кого-то вез, либо меня! (Улыбается) Помню, у меня был период в жизни, когда я лет шесть никуда не ездил в отпуск. Как-то внутри себя смирился с этим обстоятельством и даже не помышлял о том, чтобы сменить геолокацию. Хорошо, что друзья все-таки вытащили из дома!

- В настоящее время вы можете назвать себя заядлым путешественником? Или больше ездите по работе - съемки, гастроли?

- Я бы хотел себя назвать заядлым путешественником, но пока что я был всего только в пяти странах: Таиланде, Чехии, Испании, Латвии и Индонезии. Планировал этой весной снова съездить в Испанию, в Барселону. Я мечтал о ней с детства и когда приехал туда в прошлом году, оказалось, что мои представления и фантазии о ней полностью совпали с реальностью! Сказать, что мне там понравилось - значит, ничего не сказать! Мне показалось, что я просто слился сердцем с этим городом, чувствовал его ритм и пульс… Поскольку у меня есть действующая Шенгенская виза, хотел в этом году снова махнуть в Барселону, но из-за коронавируса, естественно, никуда не полечу. Ну а по России, конечно, по работе езжу много.

- Вы быстро входите в рабочий ритм после возвращения из отпуска? Особенно, если это длительная поездка?

- Раньше, по молодости, у меня это происходило практически мгновенно, но с возрастом я ощутил, что процесс акклиматизации все-таки нужен. Так, например, после возвращения с Бали, мне потребовалось три дня, чтобы просто поваляться в кровати, привыкнуть к московскому времени, погоде, настроиться на рабочий лад…

- При выборе страны для отдыха, на что вы обращаете внимание в первую очередь?

- Поскольку я, по большому счету, практически нигде не был, любая страна подойдет для меня чисто с исследовательской точки зрения. Стран, в которые я никогда не поеду, для меня не существует. Меня не пугают бедность или какие-то бытовые неудобства - чем экстремальный, тем лучше! Чтобы в старости было, что вспомнить!

- Вернувшись в Москву чем вы занялись? Какие новые работы ожидают поклонников актера Ивана Мулина?