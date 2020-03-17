Что сегодня слушают молодые люди

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 марта 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Исполнители нашего времени, фото: pixabay.com

Почти каждую неделю появляются новые музыкальные группы и вокалисты, но далеко не все они могут добиться популярности. Нельзя сказать, что популярные среди молодёжи коллективы бездарны, хотя именно так чаще всего кажется старшему поколению. Аргументы недели составили список наиболее интересных молодых исполнителей.

Артик & Асти

Поп-группа с Украины начала свою карьеру в 2010 году, спустя три года Артём Умрихин и Анна Дзюба выпустили свой первый альбом. На счету у дуэта пять альбомов, но самым популярным стал мини-альбом «7», самой популярной песней стала композиция «Грустный дэнс». Текст и мотив этого произведения звучал из каждого утюга. Сейчас группа находится на пике своей карьеры, число поклонников их творчества растет в геометрической прогрессии.

Пошлая Молли

Коллектив основан в 2016 году 19-летним Кириллом Бледным, жителем Змиёва, Харьковской области. Музыкальное поп-панк направление группы быстро привлекло большое количество любителей этого жанра. Основа композиций – веселая и беззаботная жизнь молодёжи. Темы и тексты песен не всегда приветствуются общественностью, поскольку солист часто употребляет такие слова как: наркотики, алкоголь и большое количество половых партнеров. Но группа является кумиром молодёжи.

Rauf & Faik

Дуэт братьев-двойняшек из Удмуртии покорил новое поколение своей открытостью, прекрасными голосами и нежными, но при этом сильными текстами песен. Рауф и Фаик Мирзаевы имею хорошие музыкальные данные, их дедушка был оперным певцом. Изначально братья хотели петь на английском языке, но именно решение написать русскоязычную песню 2018 года «Я люблю тебя» принесла им признание. Песня вошла в топ 100 самых популярных песен 2018 в социальной сети «ВКонтакте». Следующая песня, которая смогла выстрелить - композиция «Детство», она заняла в списке 8 место в чарте AppleMusic. Лиричные произведения смогли проложить дорогу к юным сердцам.

RASA

Молодёжная хип-хоп группа, основанная в феврале 2018 года. Дуэт супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко нельзя перепутать ни с кем. Популярность к группе пришла после выхода песни «Под фонарем», которая находилась на первых строчках всех плейлистов. Песня стала настолько популярной, что на нее делали ремиксы такие диджеи как TARCK, ARTURHOX и Coldblock. Энергетика песни заряжает не по-детски.

BTS

На сегодняшний день эта корейская кей-поп группа считается самой популярной у юной аудитории по всему миру. Коллектив состоит из семи парней, которые громко заявили о себе еще в 2013 году. В своих текстах парни поднимают важные проблемы в устройстве южнокорейского общества, привлекая всё больше людей к борьбе с ними, также поднимаются темы отношений с родителями, любви и принятию себя.