Певица Ханна попала в неприятную историю на съемках клипа в Португалии

Певица Ханна и артист Black Star Миша Марвин оказались задержанными португальской полицией.
Здесь они снимали клип на совместную песню. Съемки закончились неприятностью – звезд и съемочную группу задержала полиция.
Как выяснилось, съемки одной из сцен клипа проходили на улице, на что у съемочной группы не было разрешения. Представитель Миши Марвина рассказал, что кто-то из местных жителей, видимо, вызвал полицию.
В итоге артистам пришлось объясняться со стражами порядка, что местные правила были нарушены по незнанию.