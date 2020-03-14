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Певица Ханна попала в неприятную историю на съемках клипа в Португалии

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: StarHit

Певица Ханна попала в неприятную историю на съемках клипа в Португалии
Фото: инстаграм певицы Ханны

Певица Ханна и артист Black Star Миша Марвин оказались задержанными португальской полицией.

Здесь они снимали клип на совместную песню. Съемки закончились неприятностью – звезд и съемочную группу задержала полиция.

Как выяснилось, съемки одной из сцен клипа проходили на улице, на что у съемочной группы не было разрешения. Представитель Миши Марвина рассказал, что кто-то из местных жителей, видимо, вызвал полицию.

В итоге артистам пришлось объясняться со стражами порядка, что местные правила были нарушены по незнанию.

ДВа
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