Мухтар Хордаев: «В моей жизни полно тайн… в том числе и государственных»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 марта 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели», Елена КАПРАНОВА ]

Мухтар Хордаев, личный архив

Лирик с военной закалкой - так характеризуют этого артиста коллеги. Творческий пусть автора, исполнителя Мухтара Хордаева был весьма непростым.

Это сейчас у него в арсенале – музыкальные награды, звание заслуженного артиста, хиты, которые поют домохозяйки, армейские генералы и космонавты. При этом Хордаев стремится вести отшельнический образ жизни и тщательно скрывает своё прошлое. Какие «скелеты в шкафу» так тщательно прячет от посторонних глаз артист так стремительно набирающий популярность, выяснили «Аргументы неделi».

Мухтар Хордаев,

личный архив

- Мухтар, в последние дни ваше имя часто вплывает в кулуарах шоу-бизнеса. О вас говорят, как о перспективном артисте и авторе. А ещё о том, что вы буквально наступаете на пятки Стасу Михайлову десятилетней давности. Якобы женская аудитория реагирует на вас так же бурно и активно…

- На мой взгляд, музыкальный материал у нас совсем не похож. Как и судьба. Я родился в многодетной семье. Родителей потерял в раннем детстве. Учился в Суворовском училище и в военном звании Родину защищал. У Стаса был другой путь. Я в последнее время не редко слышу, что регионы также реагируют на меня активно, как на Стаса. Но, честно говоря, мне кажется, люди сегодня так реагируют на искренность, мелодичность и лирику. Я не претендую на высокое искусство – дарю праздничное настроение и рассказываю через свои песни о личном.

- …то есть тексты ваши реальные истории, которые вы пережили?

- Там много личного, но не всего того, что пережил именно я. Рассказываю в них реальные истории своих друзей, поклонниц. У меня замечательные поклонницы и поклонники – очень искренние и чуткие. После концертов мы общаемся, а также фан-клубы устраивают встречи - они делятся личным и вдохновляют меня на творчество.

- Вы частый гость за закрытых частных мероприятиях. Даже перед президентами выступали. Работая на таких мероприятиях приходится подписывать документ о неразглашении информации?

- Ну государственную тайну никто не отменял. (Смеётся). Впрочем, как и коммерческую. Хотя, даже без бумажки я чётко понимаю цену своим словам и поступкам. Не хочется говорить высокопарных слов, но всё же я до глубины души патриот нашей страны. Кстати, мой брат тоже выбрал свой путь во благо Родины и стал лётчиком. Его именем даже назвали одну из общеобразовательных школ. Меня так не моя военная служба воспитала, а семья. С раннего детства в меня заложили понятие чести, подвига, уважение традиций и женщины.

- Ваши песни сегодня поют, как домохозяйки так и генералы…

- Да и мне это приятно. Правда, мужчинам больше нравятся песни про дружбу «Своим друзьям» и на военную тематику. А женщины выбирают про любовь – «Облака», «Небо над землёй» «Мы с тобой опоздали»…

- А правда, что такая популярность ваших песен связана с тем, что на своих концертах вы используйте звук, который влияет на подсознание аудитории… Ходят слухи, что вам этот «особенный звук» разрабатывали умельцы из Министерства обороны…

- А что вы называете особенным звуком? Определенные звуковые частоты, при которых аудитория впадает в транс? Я слышал про такие возможности и чудо технику. Сейчас на студии мы ищем и создаем новые звуковые решение, но они не низкочастотные, а скорее модные. А вообще я не особо то люблю модную сегодня «синтетику».

- В этом году вы дебютировали и возглавили рейтинги ведущих концертных агентств, как популярный артист у олигархов и в регионах. Уже ощутили на себе зависть со стороны коллег по цеху? На ваш взгляд между артистами в шоу-бизнесе есть дружба?

- О том, что я попал в топ популярных артистов, среди которых мной уважаемые - Григорий Лепс, Иван Ургант, и другие мэтры я узнал от прессы. Мне начали звонить за комментариями журналисты, а на концерт в регионе приехали сразу четыре федеральных телеканала. Как мне сказал один из операторов – редактор дал задание выяснить феномен Хордаева. Честно говоря, было приятно. Что же касается нечистоплотной конкуренции – к сожалению, я с этим столкнулся. Но сейчас этим занимаются мои юристы и готовят соответствующие документы. По поводу дружбы в шоу-бизнесе могу сказать одно – это крайне редкое явление. В основном я дружу с людьми, которые трудятся в другой профессиональной сфере. Но среди публичных людей с огромным уважением отношусь к нашей дружбе с Гришей Лепсом, Игорем Сарухановым, Евгением Кемеровский,космонавтом Романом Романенко. Для меня дружба – это не пустые слова. И я рад, что мои друзья разделяют мои взгляды в этом вопросе.

В ближайшее время у вас планируются концерты?