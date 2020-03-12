«Будни разведенки», Агата Муцениеце переименовала свой канал, в котором рассказала про развод с Павлом Прилучным

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12 марта 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

«Будни разведенки», Агата Муцениеце переименовала свой канал, в котором рассказывает про развод. Также она подчеркнула, что хайпиться на расставании не будет, потому что это сугубо личная тема



«Я всегда говорила только правду, разделяя с вами самые радостные моменты своей жизни, но и грустные тоже. Я решила, что не буду ничего скрывать, но и скорбеть не стоит», - сказала Агата и показала, как она перебивает татуировку на пальце, которую делала вместе с Павлом Прилучным. В итоге символ вечной любви – кольцо на безымянном пальце актрисы превратился в лисичку, ну а дальше все по плану- красивый макияж, подруги с тортиком и вином и застольные песни. Все как у миллионов женщин, переживающих развод.

«Если честно, то для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, куда я пойду и как сложится моя жизнь дальше, но я хочу пожелать всем женщинам не бояться делать то, что вы считает нужным. Глупо уходить от секс-символа всей страны, но так будет правильно. И я не боюсь! Не стоит обманывать себя и не бойтесь совершать поступки», - объяснила свой поступок уже бывшая жена Прилучного.

«Глаза ничем не скрыть.... Весь блог хотелось плакать», «Если честно я до конца не верила, что у вас развод пока не посмотрела ваш блог я все еще не могу поверить. Вы были для меня примером для подражания, моя самая любимая пара», «Последние кадры этого видео сказали больше, чем все слова. Бездна - это ещё возможность расправить крылья и взлететь. Винить себя не нужно. Просто жить, творить, растить замечательных детей. Пройдёт время, и мы-Ваши поклонники, увидим искорки в глазах, а не глубокую тоску», - написали Агате ее поклонницы.