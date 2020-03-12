Дмитрий Шепелев сообщил, что он стал безработным

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12 марта 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Шепелев, фото из соцсети

Телеведущий Дмитрий Шепелев добровольно ушел с работы на Первом канале. Теперь шоу "На самом деле" ведет актер Тимур Еремеев. Несомненно, Шепелев долго думал, стоит ли уходить с работы.

"Мне столько раз повторяли «ты совершаешь большую ошибку», что мне просто не оставалось ничего кроме как продолжить слушать свой внутренний голос, настоять на своем и доказать исключительно самому себе, что мое решение - это не ошибка", - поделился он несколько дней назад.

А позже Шепелев опубликовал фото из душа, написал пост в Инстаграм и объявил себя безработным. Судя по посту, ему интересно, какой без него будет программа."Ну, давайте начинайте про нового ведущего, про программу, канал и всякое такое", - предложил он подписчикам.

Фолловеры сожалеют об уходе Шепелева, но считают, что незаменимых работников не бывает.

Поклонники желают Дмитрию найти новую интересную и достойную работу.

По слухам, на канале появилось новое шоу к ведущей Ксенией Собчак, Шепелеву сократили зарплату, и он решил совсем уйти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)11 Мар 2020 в 6:45 PDT