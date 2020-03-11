Стриженова получила от мужа неожиданный подарок

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11 марта 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Продюсер и режиссер Александр Стриженов подарил телеведущей Екатерине Стриженовой поездку в Крым. Такой неожиданный презент он сделал жене на 8 марта.

"Благодаря мужу попала в лето! Сегодня +24!" - написала телезвезда. Теплая погода позволила ей надеть свободную юбку, кроссовки и легкий жакет. Судя по постам Стриженовой, радостная улыбка не сходит с ее губ.

В Крыму Стриженова решила не только отдохнуть от работы, но и ненадолго забыть о диете. В ресторане они с мужем заказали чебуреки и свежую рыбу. Стриженова впервые полакомилась таким обитателем морских глубин, как сарган.