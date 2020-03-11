Стали известны подробности о состоянии здоровья Валентины Талызиной

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 марта 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: кадр из фильма "Афоня"

Народная артистка России Валентина Талызина оказалась в больнице. В пресс-центре Театра имени Моссовета рассказали, что произошло со здоровьем актрисы и для чего ей понадобилась врачебная помощь.

Руководитель пресс-службы Театра имени Моссовета Татьяна Горина рассказала, что Талызина обратилась в реабилитационный центр, чтобы в плановом порядке поправить свое здоровье. Горина добавила, что у 85-летней актрисы нет острых проблем со здоровьем.

«Она не госпитализирована. Она в реабилитационном центре. Это плановый осмотр, хочет подлечить здоровье», - объяснила руководитель пресс-службы театра.