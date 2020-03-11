Подольская одним видео доказала, что у них с Пресняковым все хорошо

В сети периодически появляются слухи о расставании Натальи Подольской с мужем Владимиром Пресняковым-младшим. Новую волну домыслов спровоцировало появление Натальи одной на вечеринке по случаю дня рождения супруги старшего сына Владимира Преснякова Никиты Алены Красновой.
Поклонники пары считают, что в их отношениях сейчас разногласия и дело идет к разводу. На самом деле, у супругов все прекрасно. Певец во всем поддерживает Наташу, и она с благодарностью относится с нему. И считает двоих своих самых родных мужчин мужа и сына своей любовью, жизнью и опорой.
Певица Наталья Подольская и музыкант Владимир Пресняков -младший вместе уже 10 лет, их сыну Артемию летом исполнится пять лет.
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