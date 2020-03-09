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Мадонна отменила парижские выступления из-за коронавируса

, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мадонна отменила парижские выступления из-за коронавируса
Фото: соцсети

В Париже отменили два концерта Мадонны. Выступления, запланированные на 10 и 11 марта, не состоятся из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса во Франции.

«Вслед за распоряжением министерства и решением префектуры отменять все мероприятия, численность участников которых превышает 1000 человек, мы с глубоким сожалением сообщаем вам об отмене двух последних шоу MADAME X, которые ранее были перенесены на 10 и 11 марта», - сообщили организаторы концертов звезды. Ранее выступления уже были перенесены, однако теперь их решено окончательно отменить.

Кроме того, на сайте концертной площадки заявили, что продавцы билетов возместят покупателям потраченные средства.

АБ

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