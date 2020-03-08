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8 марта 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Марина Зудина, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Актриса театра и кино Марина Зудина показала подросшую дочь Машу Табакову. Вдова Олега Павловича Табакова не часто балует общественность фотографиями младшего ребенка. А накануне 8 марта Марина Зудина рассказала о дружбе двух Машенек.

У Маши Табаковой есть подруга Маша Потапова, и девочки дружат уже девять лет, фактически, с четырех лет.

Марина Зудина рада за дочь, что у нее есть такая подруга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)6 Мар 2020 в 12:16 PST

"И все- таки, женская дружба существует...!!!! Вот уже почти 9 лет нежной дружбы...!) Мария Потапова(слева) и Мария Табакова! ... Как это важно, особенно в детстве и юности, иметь подругу или друга, с которыми можно делиться всем на свете...)!!", - подписала актриса фото девочек.

Фолловеры заметили: " да-а-а, дружба - это одно из человеческих ценностей!!!! Которое не измеряется в денежном эквиваленте.......Хорошо бы, если девочки пронесут свою дружбу на долгие годы......".

Многие заметили, как внешне Маша похожа на маму.

Кстати, на Зудину похож и сын Павел Табаков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)7 Мар 2020 в 11:01 PST