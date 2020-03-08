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Умер один из близнецов из фильма Няньки

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EOB News

Умер один из близнецов из фильма Няньки
фото: кадр из к/ф "Няньки"

Стало известно о смерти известного американского актера Дэвида Пола на 63-м году жизни. Об этом сообщил 7 марта его брат - близнец Питер.

Согласно источнику, известный по фильму «Няньки» актер умер во сне. Однако подробные обстоятельства смерти знаменитости не раскрываются.

Кроме того, актер скончался за два дня до своего дня рождения.

Дэвид Пол родился 8 марта 1957 года. Известен по фильмам «Няньки», «Придорожные убийцы», «Варвары», «Вашингтонское такси» и пр. Со школьных лет они занимался бодибилдингом. В последние годы жизни больше занимался фотографией, писал музыку и стихи. Помимо актёрской деятельности, писал сценарии и работал режиссеров в кино.

БА

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