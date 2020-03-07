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Актриса Екатерина Вилкова показала их с Ильей Любимовым повзрослевших детей

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Екатерина Вилкова показала их с Ильей Любимовым повзрослевших детей
Фото из соцсетей, Instagram oldkavilochka

Екатерина Вилкова редко балует своих поклонников новыми фото и видео. Но недавно актриса опубликовала в своем Instagram семейный портрет.

На снимке Вилкова, ее супруг Илья Любимов и дети, дочь Павла и сын Петр, позируют в ярких весенних образах. У наследников пары и вовсе любимый многими молодыми мамами family look. Многие отметили, как повзрослели малыши и какие они красивые. Также фолловеры восхитились, насколько фотография наполнена любовью и позитивом. Пользователи сети осыпали комплиментами актерскую чету.

Напомним, что Екатерина Вилкова и Илья Любимов поженились 1 мая 2011 года, 11 февраля 2012 года у них родилась дочь, а 6 апреля 2014 года сын.

 

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka) 6 Мар 2020 в 4:57 PST

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