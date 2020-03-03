Евгения Добровольская призналась, какая она бабушка

//Шоу-бизнес 13+

3 марта 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Актриса Евгения Добровольская честно призналась, какая она бабушка. Внучка у 55-летней Добровольской родилась три месяца назад. Внучку актрисе подарил их с бывшем мужем Михаилом Ефремовым сын Николай.

Девочку назвали Аллой. Так звали маму Михаила Ефремова актрису Аллу Покровскую. Маленькая Аллочка растет, меняется, но бабушка Евгения видела внучку только один раз, после рождения. Добровольская любит внучку, скучает по ней, интересуется, как ребенок растет, как развивается. Сын присылает фото Аллочки. По ним Евгения и знает, что внучка держит головку, улыбается, агукает. Но увидеть девочку у бабушки-актрисы категорически не хватает времени.

По признанию Добровольской, иногда сын Николай со своей женой Владой звонят, просят что-то посоветовать. Такие звонки бывают во время представления. Тогда сидящей на сцене актрисе приходится отвечать, что она ничем не может помочь. Евгения назвала себя "бабушка по телефону".

Кстати, у актрисы пятеро детей, четверо сыновей и дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгения Добровольская (@dobrovolskaya_evgenia)22 Апр 2018 в 1:16 PDT