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Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина решилась рассказать, как ее избил певец

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина решилась рассказать, как ее избил певец
Федор Шаляпин, Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина решилась рассказать, как ее избил певец. Татьяна Гудзева, воспитывающая сына Федора, не в первый раз приходит на телевидение и раскрывает какую-либо информацию об отношениях с артистом.

Сначала Татьяна добивалась "правды", приписывая отцовство Прохору Шаляпину. Артист - не отец сына Гудзевой Федора Ивановича. В середине февраля у малыша был день рождения. Певец пришел к ним в дом  поздравить мальчика.
3 марта Гудзева принимает участие в программе "На самом деле". На ее лице - большие черные синяки.

Женщина уверяет, что Прохор Шаляпин жестко ее избил. По словам Татьяны, артист бил ее по лицу, пытался задушить. В полицию или к медикам обращаться женщина не стала. Хотя призналась, что три дня после избиения чувствовала себя очень плохо, у нее болела голова и ее тошнило.

Ведущая программы Сабина Пантус подозревает, что у бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина может быть сотрясение мозга.
Певец пытается доказать свою невиновность. Но он от проверки на полиграфе хотел отказаться. 

Гудзева пришла в студию предупредиться всех женщин, влюбленных в Прохора Шаляпина, какой он страшный человек.

 
 
 
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Публикация от Татьяна Гудзева???? (@tati_milli)2 Фев 2020 в 12:38 PST

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