Виктория Исакова поведала, как она пережила смерть трехмесячной дочки

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3 марта 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Виктория Исакова, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса Виктория Исакова и ее супруг режиссер Юрий Мороз потеряли своего ребенка. Мало кто знал, что актриса выходила замуж за режиссера будучи беременной. И вскоре у их родилась девочка. Назвали Маша. Когда дочке исполнилось три месяца, она умерла.

Виктория Исакова крайне редко рассказывает что-то о своей семейной жизни. Сейчас Исакова и Мороз растят дочь. Девочку зовут Варвара. Пара сначала не раскрывала рождение Вари. Сейчас ей четыре года. Рыжеволосую младшую сестру как-то показала в соцсети старшая дочь режиссера, актриса Дарья Мороз. А родители не балуют своих поклонников историями и фото из личной жизни.

43-летняя артистка в программе Ирины Шихман "А поговорить?" на YouTube впервые рассказала общественности о потере первенца. Это было в 2003 году. Причину смерти Машеньки Виктория не стала уточнять. На вопрос ведущей "это какая-то генетическая проблема, несовместимость, она ответила "да" и пояснила, что ее решили за границей.

После смерти Маши они хотели усыновить ребенка. Но у Юрия Мороза были сомнения по этому поводу. Виктория, чтобы хоть как-то успокоить сердце, старалась погрузиться в работу с головой.

Актриса поделилась способом, как пережить такую беду. По словам Виктории, спасает только сильнейшая занятость, причем во всех сферах жизни. "Займите меня максимально, чтобы я продохнуть не могла", - просила тогда у всех Виктория Исакова. И все-таки боль от потери дочки так и осталась с ней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Исакова (@v_isakova)11 Дек 2019 в 10:04 PST