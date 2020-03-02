Отец Юлии Началовой принял участие в шоу с участием Ирины Понаровской почти через год после ухода из жизни дочери

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2 марта 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Началова, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов принял участие в шоу с участием Ирины Понаровской.

Виктор Началов - музыкант. Родители Юли много лет назад привезли маленькую девочку в Москву, и на "Утренней звезде" на юную певицу внимание обратила Ирина Понаровская.

Юля вспоминала, как радовалась, когда познакомилась с самой Понаровской. Как теперь вспоминает знаменитая артистка, она подружилась с Юлей и ее семьей. Виталий Началов написал для Понаровской несколько песен. И Ирина исполняет их на своих концертах.

Родина Юлии Началовой - город Воронеж, там родилась талантливая звонкоголосая девочка, пошла в школу, начала заниматься музыкой. Недавно в Воронеже прошел концерт Ирины Понаровской. В программе "Сегодня вечером" на Первом канале певица рассказала Виктору Началову об этом концерте, на котором она исполнила все его песни. А отец Юлии в студии спел под гитару свою новую песню.

16 марта исполнится год, как не стало Юлии Началовой.