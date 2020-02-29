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Игорь Крутой поделился на видео, как побывал в гостях в загородном доме Григория Лепса

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Крутой поделился на видео, как побывал в гостях в загородном доме Григория Лепса
Игорь Крутой, фото vk.com/krutoyofficial

Композитор и продюсер Игорь Крутой поделился, как побывал в гостях в загородном доме у артиста Григория Лепса. Крутого впечатлил дом, в котором Лепс оборудовал студию звукозаписи.

Сам Игорь Крутой надеется закончить обустройство своей звукозаписывающей студии в ближайшие месяцы, к лету. По словам Крутого, "когда встречаются два музыканта, все разговоры только вокруг музыки".

Лепс провел экскурсию коллеге по своему трехэтажнаму дому в ближайшем Подмосковье, показал студию, в которой имеются залы и комнаты для репетиций, записи оркестра и вокала. Как отметил Игорь, он по-доброму позавидовал Грише.

Крутой пригласил Лепса к себе в гости, предварительно сверив гастрольные планы и графики.

 
 
 
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Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)28 Фев 2020 в 1:00 PST

Лепс недавно похвалился, какой красавицей стала его дочь Ева. Девушке исполнилось 18 лет.

ИЧ

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